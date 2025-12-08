Número de passageiros por via aérea sobe 8% na UE em 2024

De acordo com os dados do serviço de estatística da UE, todos os Estados-membros registaram, no ano passado, uma subida homóloga no número de passageiros aéreos, coma Hungria (19,2%), a República Checa (18,9%) e a Estónia (17,8%) a reportar os maiores aumentos, enquanto os mais baixos se verificaram na Suécia (1,3%), na Bulgária (3,8%) na França e Irlanda (ambos 4,6%).

Portugal apresentou a quarta menor subida: 4,7%.

Em 2024, entre os dez aeroportos da UE que registaram o maior número de passageiros transportados estavam Paris/Charles de Gaulle, com 70,3 milhões de passageiros (4,3%), Amesterdão/Schiphol, com 66,8 milhões de passageiros (8,0%), Madrid/Barajas, com 66,1 milhões (9,9%), Frankfurt/Main, com 61,5 milhões (3,7%) e Barcelona/El Prat, que registou 54,9 milhões (10,3%).