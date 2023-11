Números da UBS. Próxima geração de bilionários acumula mais riqueza por herança do que com trabalho

Das 137 pessoas que se tornaram bilionárias nos últimos 12 meses, 53 herdaram um total de 150,8 mil milhões de dólares da sua família, segundo o relatório do UBS.



Este valor excede os 140,7 mil milhões de dólares criados por "84 novos bilionários que se fizeram a si próprios" durante o mesmo período. Os recéns-bilionários obtiveram mais riqueza com a morte de parentes do que com seu próprio trabalho e empreendedorismo. O banco afirma que é a primeira vez, nos nove anos de história do seu relatório anual sobre as fortunas dos 0,00004% mais ricos da sociedade, que "a próxima geração de bilionários acumulou mais riqueza através da herança do que do empreendedorismo".



Benjamin Cavalli, diretor de clientes estratégicos da UBS Global Wealth Management, afirmou, citado na edição online do jornal britânico The Guardian: "Este é um tema que esperamos ver mais nos próximos 20 anos, à medida que mais de mil bilionários passam cerca de 5,2 mil milhões de dólares para seus filhos".



Globalmente, o número de multimilionários em todo o mundo aumentou sete por cento, para 2.544, e a sua riqueza combinada aumentou nove por cento, para 12 biliões de dólares, segundo a UBS. Este valor é cerca de quatro vezes superior ao PIB do Reino Unido.



O relatório refere ainda que a enorme riqueza já transferida para a geração seguinte é "apenas a ponta do icebergue".



"À medida que um número crescente dos primeiros magnatas envelhece, a responsabilidade começa a ser transferida para os seus herdeiros, fomentando potenciais futuras famílias multigeracionais de multibilionários", afirmou a UBS.



Segundo a edição de 2023 do relatório UBS Billionaire Ambitions, “esta grande transferência de riqueza foi antecipada há muito tempo”.



"Durante os próximos 20 a 30 anos, mais de mil dos bilionários de hoje provavelmente transferirão mais 5.2 mil milhões de dólares para seus herdeiros. Como é que calculamos este número? Simplesmente somando a riqueza dos 1.023 bilionários que têm 70 anos ou mais atualmente”, acrescenta o documento.



