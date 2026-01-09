Nuno Sousa substitui Marco Martins na Transportes Metropolitanos do Porto

A destituição e substituição, com efeitos imediatos, do ex-presidente da Câmara de Gondomar, que estava em funções há menos de um ano, foi proposta, votada e aprovada na reunião desta manhã do Conselho Metropolitano do Porto por oito votos a favor, sete abstenções e dois votos contra.

Além da nomeação de Nuno Sousa, ex-vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o conselho metropolitano nomeou o atual diretor financeiro dos STCP, José Paulo Ferreira, para primeiro vogal executivo daquele órgão e Carla Vale como segunda vogal executiva, mantendo-se no cargo.

A empresa Transportes Metropolitanos do Porto foi formalmente constituída em janeiro de 2025 e integrou as valências do TIP (Transportes Intermodais do Porto), que geria o sistema Andante e as competências da Área Metropolitana do Porto em termos de mobilidade e transportes, gerindo também os contratos com os operadores da rede Unir.