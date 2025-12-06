O "intriguista digital": a IA atrapalha o jornalismo, mas quer dar uma mãozinha

Do Kansas à Alameda

Fotografia cedida por Filipe Altoé



“O intriguista digital”

(Reportagem para ver este sábado, a partir das 19h30, no programa da RTP Notícias O Segredo do Algoritmo)

É uma fotografia semelhante a tantas outras de encontros oficiais na Sala Oval da Casa Branca: o presidente norte-americano, Donald Trump, de sorriso cerâmico, a dar um “passou bem” - desta feita, ao jogador português Cristiano Ronaldo. Foi partilhada milhares de vezes, chegou aos ecrãs de algumas televisões e às páginas de uns quantos jornais. Nada de surpreendente, não fosse um precioso pormenor:Para um olho treinado, era evidente., explica à RTP Luís Galrão, da agência Lusa., continua.Galrão começou por fazer verificação de factos nos tempos livres, nas redes sociais. É, para já, o únicoda agência de notícias pública. Admite que. Desde logo porque os motores de busca com recurso a IA não parecem distinguir aquilo que é real e aquilo que não é. “Curiosamente, a IA da Google devolve várias situações com a fotografia falsa” de Ronaldo ao lado de Donald Trump, mostra-nos.É um daqueles casos de deteção imediata, mas nem todos são assim. Ainda há pouco tempo, um vídeo de um suposto ataque israelita a uma prisão no Irão fez manchetes. O vídeo acabou difundido na BBC, no New York Times e na DW. Apenas o primeiro fotograma é real: uma foto de arquivo. A explosão, essa, foi gerada por IA., diz Luís Galrão, que está habituado a fazer pesquisa reversa — uma técnica que permite encontrar a origem de certos conteúdos, sejam imagens, vídeos ou áudios —, com recurso a ferramentas que “não existiam há 10 ou 15 anos”.Atualmente, existem cerca de uma centena e meia de projetos dedicados à verificação de factos em todo o mundo:, diz.(ou do conteúdo falso gerado).As redações, explica, não acompanham o ritmo da desinformação. É uma corrida atrás do prejuízo.Foi a partir deste problema que uma equipa de investigadores do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico (IST) decidiu partir. Desde logo, com uma condição: os jornalistas não vão a lado nenhum e mantêm-se parte central do processo de. “Isso é não negociável”, sublinha Filipe Altoé, que considera que as ferramentas precisam do ser humano no processo - o chamado ‘human-in-the-loop’., garante.O projeto resulta da tese de doutoramento que Altoé começou aos 48 anos, depois de mais de 20 anos a trabalhar na área. Natural do Rio de Janeiro, viveu décadas no estado norte-americano do Kansas. O cenário político e a insegurança fizeram-no olhar para outros destinos. Acabou por escolher o IST, em Lisboa. Hoje é até colega de faculdade da filha mais velha.A tecnologia que Filipe Altoé esteve a desenvolver com o apoio do INESC-ID consegue decompor uma afirmação num determinado número de perguntas e procura responder a cada uma delas, atribuindo às respostas diferentes graus de confiabilidade.. No final, explica ainda ao jornalista como chegou a essa conclusão - passo a passo - e formula um artigo. Tudo em sensivelmente dez segundos.. Antes disso, foi testado por mais de uma centena de profissionais. A orientadora H. Sofia Pinto não esconde o orgulho., diz a também investigadora e docente no IST/INESC-ID.A ideia surgiu durante a pandemia, período marcado por uma grande efervescência da desinformação. Sofia Pinto considera que “há todo um trabalho que enquanto sociedade temos que fazer: de nos educarmos a todos para que a primeira reação que temos seja procurar se a notícia é verdade ou não - e trabalhar a partir daí”., diz.“Quando aparece e, em quatro dias, a notícia já se espalhou… a mentira já se cimentou e já é muito difícil contrariarmos uma perceção que pode estar completamente errada”. E é aí, acredita, que a tecnologia pode dar uma mãozinha. Se houver dinheiro.“A beleza da investigação é que sempre há um próximo passo [risos]. Isto nunca está acabado”, brinca Altoé, que gostaria de alargar a capacidade da ferramenta. Atualmente, só consegue verificar afirmações feitas em inglês, uma vez que o ‘data set’ utilizado para o seu treino é totalmente em inglês. “Olhando para o mercado português, [o objetivo] seria fazer o trabalho de expansão para a língua portuguesa. E a adoção é sempre o objetivo final: testar com jornalistas portugueses”, explica à RTP.Algo que seria muito bem-vindo nas redações., explica Luís Galrão. “A partir do momento em que seja possível utilizá-las em português certamente que poderão ajudar na deteção e verificação”, admite.Dois anos de investigação, três meses de desenvolvimento e resultados promissores: os jornalistas que testaram a tecnologia do IST não sabiam que estavam a lidar com IA (para evitar algum viés) e, no final, 93 por cento deles indicaram que a explicação gerada por esta ferramenta era melhor. Mas para fazer mais, como em tudo, é preciso haver dinheiro.“Gostaríamos de ter meios para continuar o projeto. Nem sempre é fácil arranjar, mas estamos a fazer por isso”, garante Sofia Pinto., lembra o jornalista da RTP Daniel Catalão, que participou num estudo recente da BBC e da EBU e que juntou quase duas dezenas de serviços públicos de média em toda a Europa, entre eles a RTP. O objetivo era perceber o impacto da IA nas notícias e na perceção do público.Os resultados não foram animadores. O estudo concluiu que os agentes de IA deturpam o conteúdo noticioso 45 por cento das vezes e que quase um terço das respostas geradas revelavam problemas sérios com a identificação de fontes, problemas com rigor e até detalhes “alucinados”. Mais do que isso, há cada vez mais pessoas que dizem confiar menos nos jornais do que na IA.Essa é grande preocupação,, diz, lembrando que, avisa.