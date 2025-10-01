Obras de expansão do terminal 2 do aeroporto de Lisboa concluídas em outubro

"Vamos inaugurar o t2 [terminal 2] ainda em outubro deste ano", revelou o responsável na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, garantindo ainda que o calendário inicialmente previsto para as obras na Portela está a correr como previsto.

Em causa agora estão obras de melhoria da qualidade de serviço.

Posteriormente, sujeito a avaliação de impacto ambiental, haverá uma segunda parte de obras de melhoria e expansão, implementadas pela concessionária dos aeroportos, a ANA, para elevar a capacidade dos atuais 38 para até 45 movimentos por hora até 2028. Estas obras no aeroporto Humberto Delgado, adjudicadas ao consórcio da Mota-Engil e da Vinci, preveem um investimento de mais de 233 milhões de euros e visam mitigar o atual congestionamento da infraestrutura até ao arranque do novo aeroporto Luís de Camões, em Alcochete.

O Ministério Público avançou, no início do ano, com uma ação de impugnação no Supremo Tribunal Administrativo por considerar ser necessária a realização de uma avaliação de impacte ambiental (AIA) na primeira fase dos trabalhos de melhoria da Portela que prevê também a expansão do terminal 1 e a criação de uma placa de estacionamento de aviões.

Por sua vez, a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) defende que não seria necessária uma avaliação ambiental nesta fase uma vez que não iria alterar o aumento da capacidade da infraestrutura, prevendo realizar um estudo apenas para o aumento da capacidade de voos. Uma posição partilhada pela ANA e pelo executivo que avançaram na altura com uma contestação à ação administrativa.