OCDE aconselha Portugal a vigiar "qualidade do crédito bancário" e a reforçar SNS

No relatório sobre o comportamento económico português, agora conhecido, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento EconómicoPara tal, a OCDE sustenta queO país deve ainda, mediante a melhoria, a médio prazo da estrutura e da eficiência da despesa do Estado. Esta via passa, de acordo com a organização, por revisões sistemáticas dos gastos públicos, desde logo no domínio da saúde.

A OCDE considera que o país deve implementar novos padrões de contabilidade e reduzir a despesa tributária, “principalmente aqueles que não visam famílias de baixos rendimento ou aumentam substancialmente os custos de conformidade”.

A organização não deixa de reconhecer uma melhoria do sector da banca, mas propõe que se

Reforço financeiro do Serviço Nacional de Saúde

Em matéria de saúde pública,“Os gastos de investimento e remuneração no setor de saúde terão de aumentar. Os tempos de espera são longos, com seguros privados complementares dando às famílias maiores rendimentos melhor acesso a provedores privados”, aponta a organização., assinala a OCDE, para logo advertir que “levará tempo para ser totalmente superado”.

“Longas horas de trabalho e baixos salários no setor público tornaram cada vez mais difícil atrair e reter pessoal médico”.

A OCDE recomenda ainda que se garanta que todos os utentes têm médicos de família.

“Reduzir as contribuições patronais”

A OCDE recomenda umaNeste relatório , é referido que o salário mínimo, como proporção do salário médio, figura entre os mais altos do conjunto da OCDE e que os aumentos previstos virão acentuar os custos do trabalho. O que leva a organização a recomendar uma monitorização do impacto do salário mínimo no emprego.É assimOutra das recomendações passa por um maior “equilíbrio da proteção entre os tipos de contrato, continuando os esforços para promover o uso de contratos permanentes” e da procura e oferta de habilitações com as necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho.Segundo a OCDE,, nomeadamente programas de pré-seleção de vagas por parte de agências públicas de emprego.O relatório defende, por último, que o país prossiga esforços para combater os fenómenos de corrupção e crie um registo permanente de

c/ Lusa