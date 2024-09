A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico aponta ainda um avanço do produto interno bruto de 1,3 por cento em 2025. O crescimento abrandou no país que mais puxa por todos os outros da moeda única: a Alemanha.

Em relação à inflação, a OCDE aponta para 2,4 por cento este ano e 2,1 no próximo. Números que ficam próximos da meta de dois por cento do Banco Central Europeu.



A organização não divulgou dados sobre Portugal. Mas a RTP falou com o economista-chefe, Álvaro Santos Pereira, que afirma que as perspetivas para a economia são relativamente positivas.