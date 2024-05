OCDE revê estimativa do crescimento económico português em alta para 1,6%

, começa por referir o relatório Economic Outlook No entanto,A recuperação económica “está a desenrolar-se de forma diferente entre regiões”, prevendo-se que o cenário macroeconómico misto persista, com a inflação e as taxas de juro a diminuir a ritmos diferentes e com diferentes necessidades de consolidação orçamental.

No relatório divulgado esta quinta-feira, a OCDE adverte para o risco de os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia prejudicarem os mercados energético e financeiro, travar o crescimento e voltar a aumentar a inflação.



Segundo a OCDE, para este ano o PIB, a nível global, deverá subir 3,1 por cento - um cenário entre o otimismo e a cautela, em relação à economia dos vários países. Já para a economia portuguesa,, é divulgado.

Crescimento resiliente

A política orçamental portuguesa “deverá ser facilitada em 2024”, prevendo-se que o saldo orçamental diminua de 1,2 por cento do PIB, em 2023, para 0,3 por cento, em 2024.Com uma política fiscal mais suave, preços de energia estáveis e a queda da inflação, pode aumentar o poder de compra e contribuir para a redução da dívida pública.Para a economia portuguesa,De acordo com o relatório, os efeitos da inflação elevada, das medidas financeiras mais restritivas e do “fraco crescimento nos principais parceiros comerciais de Portugal abrandaram a atividade económica em 2023”. Apesar disso,

“A inflação dos preços no consumidor diminuiu para 2,6 por cento no ano até março, e o crescimento dos salários reais e a confiança das famílias recuperaram de forma constante”.







Apesar de os preços da energia e dos produtos alimentares continuarem elevados, os preços da energia diminuíram e a “inflação dos preços dos produtos alimentares abrandou para 0,3 por cento”.“Contudo, o anterior aumento das taxas de juro aumentou drasticamente os pagamentos de hipotecas e os custos das empresas, e uma contração nos empréstimos às famílias e às empresas está a pesar sobre o consumo e o investimento”, refere a OCDE.”. Por isso, é necessário “um forte crescimento, despesas mais eficientes e um quadro fiscal reforçado para enfrentar as crescentes pressões fiscais decorrentes do envelhecimento da população e as necessidades de investimento a longo prazo”.