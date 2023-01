OE2022. Pagamentos em atraso diminuem para 263,1 ME no final do ano passado

De acordo com a síntese de execução orçamental divulgada pela DGO, este resultado traduz uma diminuição de 36,8 milhões de euros relativamente ao final do ano anterior e de 910,8 milhões de euros face ao final de novembro.

Segundo a DGO, para a evolução homóloga contribuiu a diminuição registada nos Hospitais EPE em 89,6 milhões de euros, atenuado pelo aumento registado na Administração Regional em 35,5 milhões de euros e na Administração Central, excluindo o subsetor da Saúde, em 13,3 milhões de euros.

Já para a variação mensal, o maior contributo registou-se o maior contributo registou-se nos Hospitais EPE com uma diminuição de 853,5 milhões de euros como resultado dos reforços de capital, no valor 1.040 milhões de euros, realizados no final do ano.

São considerados pagamentos em atraso dívidas por pagar há mais de 90 dias.