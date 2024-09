OE2025. Arranca a segunda ronda de reuniões entre oposição e o Governo

De acordo com os partidos, não vão participar nem o chefe de Governo nem os líderes do PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Já os líderes do Bloco de Esquerda, Livre e PAN vão participar nos encontros.Do lado do Governo vão estar presentes os ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.A agenda divulgada pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares prevê queNão estão previstos encontros com o PSD e CDS-PP, partidos que apoiam a atual solução governativa.

O Chega insiste que não participa nas negociações com o Governo, mas vai afinal marcar presença numa reunião com o executivo esta quarta-feira, O partido tinha indicado que não iria reunir com o Governo devido às jornadas parlamentares que terminam esta terça-feira em Castelo Branco.







o ministro Leitão Amaro manifestou a "disponibilidade sincera" do Governo para "chegar a compromissos" com os vários partidos.

Na segunda-feira, na antecâmara das reuniões, Essa disponibilidade para negociar abrange propostas "fundamentais" a nível do IRS Jovem e descida do IRC, duas medidas que o secretário-geral do PS recusa e que podem significar o voto contra do maior partido da oposição.





A primeira ronda de negociações decorreu a 19 de julho, com os partidos a vincarem diferenças e alguns mesmo com o sentido de voto já definido.

Na altura, Luís Montenegro não participou por motivos de saúde. Pedro Nuno Santos, do PS, anunciou de seguida que também não iria estar presente. O mesmo fizeram os líderes da IL, Rui Rocha e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.







O Orçamento do Estado para 2025 terá de ser entregue no parlamento até 10 de outubro e os partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, somam 80 deputados e são insuficientes para garantir a aprovação do documento.