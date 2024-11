OE2025. Bruxelas avalia positivamente Plano Orçamental com reparos para apoios à energia

, adiantou Joaquim Miranda Sarmento depois de conhecida a avaliação de Bruxelas.O Governo sempre disse, continuou o ministro das Finanças, que, afirmou ainda.Bruxelas tem, contudo, "um reparo" ao plano orçamental português:A Comissão Europeia pediu a Portugal que retire os apoios de emergência à energia, que pesam 0,5 por cento do PIB em 2024 e 0,1 por cento do PIB em 2025, para baixar a inflação, que “não é muito baixa” no país., adiantou Miranda Sarmento, recordando que não é a primeira vez que Bruxelas faz esta recomendação.No entanto, o Governo considera "importante manter o preço dos combustíveis baixos" e, por isso, a "evolução do preço do petróleo nos mercados internacionais nos próximos meses, condicionará aquilo que é a atuação do Governo".Miranda Sarmento recordou ainda que o executivo descongelou a taxa de carbono no final de agosto, em momentos que o preço dos combustíveis baixaram e não agravando o preço final, e mesmo assim foram "muito criticados".Numa apreciação publicada esta terça-feira sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2025, o executivo comunitário recorda que, ao contrário do que foi recomendado pelo Conselho da EU, os benefícios fiscais adotados por Portugal devido à crise energética “não serão totalmente suprimidos até à época de aquecimento de 2024/2025”, dado que “a redução geral do imposto sobre os combustíveis [Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos - ISP] se deve manter em vigor”.Além disso,, refere ainda Bruxelas na sua avaliação ao OE2025, submetido por Lisboa em meados de outubro.Miranda Sarmento salientou que Portugal "tem hoje uma vitória muito importante"., comentou o ministro.A Comissão Europeia deu nota positiva a 20 dos 22 planos orçamentais de médio-prazo já entregues, incluindo de Portugal, recomendando aos Países Baixos maior coerência, no âmbito do pacote de outono do Semestre Europeu.Segundo um comunicado, Bruxelas aprovou os planos de trajetória orçamental de Portugal, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Letónia, Luxemburgo, Malta, Polónia, República Checa, Roménia, Suécia e Países Baixos, considerando que “cumprem os requisitos do novo quadro [da governação económica] e definem uma trajetória orçamental credível para garantir que a dívida dos respetivos Estados-membros seja colocada numa trajetória descendente sustentável ou mantida a níveis prudentes”.