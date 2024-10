OE2025. Marcelo rejeita que Conselho de Estado seja forma de pressão para aprovação do documento

Marcelo Rebelo de Sousa falou esta tarde aos jornalistas, no Seixal, eO chefe de Estado destacou que o encontro marcado para as 17h00 desta terça-feira tem oMarcelo Rebelo de Sousa, em breves declarações aos jornalistas, não quis também comentar as declarações do primeiro-ministro, que hoje prometeu fazer uma proposta “irrecusável” ao PS em vésperas da apresentação da proposta do Orçamento do Estado.O Presidente da República afirma que já disse tudo o que tinha a dizer sobre o assunto.Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou esta tarde o Espaço Memória, que vai passar a gerir o património documental e museológico da CGTP.Na cerimónia Marcelo Rebelo de Sousa deixou elogios ao papel da intersindical desde os tempos de ditadura e também um apelo para que continue a trabalhar na reconstrução e na renovação dos valores de abril.