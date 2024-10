OE2025. Montenegro saúda "sentido de responsabilidade" do PS

afirmou o primeiro-ministro.De acordo com Montenegro,Questionado se, como mencionou o líder da oposição,“Felizmente, estou muito satisfeito com a capacidade que o Governo e os seus membros têm demonstrado de poder executar todos quantos são os compromissos, que provém do programa da AD ou do Governo”, continuou.

Já quando à ideia de um bloco central, o primeiro-ministro disse que, à semelhança de Pedro Nuno Santos, também é “contra” e que nunca pensou “numa solução desse tipo”.





“Vejo com esperança a decisão do PS, de respeito pela vontade do povo e de não contribuir para acrescentar incertezas”, adiantou ainda o chefe do Governo.





O líder do PS anunciou esta quinta-feira que vai propor à Comissão Política a abstenção do partido na votação do Orçamento do Estado para 2025, permitindo desta forma a aprovação do documento.







A discussão e votação do Orçamento do Estado para 2025 está marcada para os dias 30 e 31 de outubro. Segue-se depois a discussão na generalidade e, finalmente, a votação final global, a 28 de novembro.