OE2025. "Não há reuniões secretas", garante gabinete do primeiro-ministro

A nota de imprensa do gabinete do primeiro-ministro desta tarde refere ainda que "há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, sobre temas de interesse nacional, que ocorrem muitas vezes com discrição e sem a presença da comunicação social". Sem nomear o encontro com André Ventura, nem a reunião com Rui Rocha, fica a afirmação do gabinete de Luís Montenegro, "não há reuniões secretas" em São Bento.

Os dois encontros do primeiro-ministro não foram divulgados publicamente, mas fonte da IL à Lusa "confirma que o presidente da IL, Rui Rocha, teve uma reunião logo à primeira hora da manhã com o senhor primeiro-ministro, no âmbito da situação política e das negociações do Orçamento do Estado".

No entanto, a comunicação social registou a saída do carro de André Ventura, enquanto aguardava o início da reunião para criar uma equipa especializada com o objetivo de investigar os incêndios em Portugal. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro que discute com a ministra da Administração Interna, a Procuradora-Geral da República e os responsáveis pelas autoridades policiais, a formação de uma requipa que irá investigar as origens dos incêndios deste mês de setembro.