OE2025. PAN quer um orçamento "mais justo, mais progressista e que chegue a quem precisa"

O PAN foi o primeiro partido a ser recebido no Palácio de São Bento pelo ministro das Finanças. À saída da reunião, Inês Sousa Real afirmou que as limitações no PRR não se podem "traduzir em limitações para as famílias" nem para o desenvolvimento da economia. Reforçando a necessidade de diálogo e afirmando estar disponível "para não deitar a toalha ao chão", a líder partidária anunciou que haverá nova reunião com o Governo em setembro.

Aos jornalistas, a líder do PAN afirmou que o partido espera que o Orçamento do Estado para 2025 seja "mais justo, mais progressista e que chegue a quem dele precisa".



"Agora, a bola está do lado do Governo", afirmou, acrescentando que prevê que o Governo sinalize se "está disponível ou não para acompanhar de algumas preocupações" identificada pelo PAN.



Inês Sousa Real disse ainda que o partido espera que o Governo dê "nota da execução do Orçamento de 2024", visto que não se pode "ignorar aquele que foi um orçamento da Assembleia da República" e que, mesmo que não vá "ao encontro do Programa do Governo, é um orçamento que deve ser respeitado e executado".



Questionada sobre a proposta de orçamento do Governo, a líder do PAN sublinhou que o partido irá voltar a reunir com os governantes em setembro.



"Em setembro vamos retomar este diálogo", explicou. "Houve algumas medidas em que houve de facto aproximação", como por exemplo "no domínio das resposta da Habitação", ou em matéria de apoio "à pobreza menstrual, e algumas de "matéria fiscal".



"Temos algumas visões diferentes no que diz respeito, nomeadamente, às isenções".