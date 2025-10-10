OE2026. Carneiro pela estabilidade mas insiste nos aumentos permanentes de pensões mais baixas

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, assegurou hoje que vai "contribuir para a estabilidade política" no debate do Orçamento do Estado para 2026, mas insistiu na necessidade de aumentar as pensões mais baixas "de forma duradoura e estrutural".

No comício autárquico desta noite em Braga, José Luís Carneiro voltou a fazer um discurso muito centrado nas questões locais e manifestou "uma aspiração a uma vitória" de António Braga "que seja capaz de relançar o concelho de Braga no futuro.

Sobre política nacional, o líder do PS pegou numa ideia que tinha sido deixada pelo eurodeputado socialista Francisco Assis no discurso que o antecedeu, de que "há um desequilíbrio no país que está a encaminhar Portugal de novo para profundas desigualdades", para falar brevemente do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) cuja proposta foi hoje entregue pelo Governo.

"Nós vamos cumprir a nossa palavra, a palavra que nos foi solicitada por parte das cidadãs e dos cidadãos nas eleições há três meses. Nós vamos contribuir para a estabilidade política do nosso país, porque é isso que as pessoas querem, é que sejamos capazes de contribuir para a estabilidade política", enfatizou.

No entanto, Carneiro identificou na proposta "uma desigualdade muito forte na distribuição dos sacrifícios que são pedidos às portuguesas e aos portugueses" e insistiu na necessidade de aumentar as pensões mais baixas "de forma duradoura e estrutural"

"Há um setor que vai ser especialmente prejudicado no decurso de 2026. Os pensionistas com as pensões mais baixas irão ter perdas de rendimento das pensões durante 2026, a não ser que haja capacidade para de novo atribuir um suplemento extraordinário de pensões", alertou.

Na opinião do líder do PS, em vez de ano a ano se "dar um suplemento extraordinário de pensões, como se de um favor do Estado se tratasse", mais valia "melhorar as pensões mais baixas" e dar "outras condições de dignidade aos mais idosos".