OE2026. José Luís Carneiro diz que Montenegro devia valorizar sentido de estado do PS

José Luís Carneiro não tem dúvidas de que Luís Montenegro devia reconhecer e valorizar o sentido de estado que o PS teve ontem ao permitir a viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Tiago Petinga - Lusa

O líder do PS diz que não entende a afirmação do primeiro-ministro, que acusou os socialistas e o Chega de tentarem governar a partir do Parlamento, e recorda o comportamento do PSD quando estava na oposição.
O secretário-geral do PS falou aos jornalistas no final de uma reunião com a associação portuguesa de apoio à vítima.

José Luís Carneiro lembra que este ano já foram assassinadas pelo menos 24 mulheres e diz que a violência sobre as mulheres é uma "chaga social" que a todos deve sensibilizar.

O líder do PS acusa o Governo de ter falta de sensibilidade para vários tipos de violência, nomeadamente por continuar em silêncio e não ter condenado os atos alegadamente cometidos contra imigrantes por elementos da GNR e da PSP.
