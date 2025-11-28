OE2026. José Luís Carneiro diz que Montenegro devia valorizar sentido de estado do PS

O líder do PS diz que não entende a afirmação do primeiro-ministro, que acusou os socialistas e o Chega de tentarem governar a partir do Parlamento, e recorda o comportamento do PSD quando estava na oposição.O secretário-geral do PS falou aos jornalistas no final de uma reunião com a associação portuguesa de apoio à vítima.José Luís Carneiro lembra que este ano já foram assassinadas pelo menos 24 mulheres e diz que a violência sobre as mulheres é uma "chaga social" que a todos deve sensibilizar.O líder do PS acusa o Governo de ter falta de sensibilidade para vários tipos de violência, nomeadamente por continuar em silêncio e não ter condenado os atos alegadamente cometidos contra imigrantes por elementos da GNR e da PSP.