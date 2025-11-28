Economia
Orçamento do Estado 2026
OE2026. José Luís Carneiro diz que Montenegro devia valorizar sentido de estado do PS
José Luís Carneiro não tem dúvidas de que Luís Montenegro devia reconhecer e valorizar o sentido de estado que o PS teve ontem ao permitir a viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano.
O líder do PS diz que não entende a afirmação do primeiro-ministro, que acusou os socialistas e o Chega de tentarem governar a partir do Parlamento, e recorda o comportamento do PSD quando estava na oposição.O secretário-geral do PS falou aos jornalistas no final de uma reunião com a associação portuguesa de apoio à vítima.
José Luís Carneiro lembra que este ano já foram assassinadas pelo menos 24 mulheres e diz que a violência sobre as mulheres é uma "chaga social" que a todos deve sensibilizar.
O líder do PS acusa o Governo de ter falta de sensibilidade para vários tipos de violência, nomeadamente por continuar em silêncio e não ter condenado os atos alegadamente cometidos contra imigrantes por elementos da GNR e da PSP.
