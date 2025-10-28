OE2026. Parlamento vota proposta na generalidade

O Orçamento para 2026 prevê a melhoria dos salários, das pensões e rendimentos, a redução dos impostos, o aumento do investimento público e a forte aposta na qualidade dos serviços públicos. É “um caminho marcado pela transformação” e com “uma marca de equilíbrio das contas públicas e redução da dívida pública”, frisou Joaquim Miranda Sarmento ao abrir o debate no Parlamento.





O Governo verificou, aproveitou para anunciar o ministro de Estado e das Finanças, que o “saldo orçamental foi de 0,9 por cento do PIB em 2024, será de 1,1 por cento do PIB em 2025 e de 0,7 por cento do PIB em 2026”.



“Isto mostra uma robustez das contas públicas, com excedentes acima dos 0,2 por cento do PIB, que era aquilo que o Orçamento para 2024, aprovado ainda no tempo do Partido Socialista, apresentava”, continuou Miranda Sarmento.





Na atual legislatura, as taxas de crescimento da despesa é cerca de 5 por cento, “depois de, em 2024, a despesa ter crescido 9 por cento”.





O ministro das Finanças continuou descrevendo um ciclo "virtuoso" em que o país entrou, salientou a redução da dívida e deixou o aviso de que este esforço "tem que ser mantido" ao ritmo de três a quatro pontos percentuais ao ano.





“A dívida pública continua a ser um dos aspetos mais frágeis da economia portuguesa”, declarou.



“Temos um Orçamento equilibrado, que melhora a vida dos portugueses e simplifica a das empresas. Um Orçamento bom para a Economia e para o país”, continuou. “Um Orçamento de uma governação que procura ser virtuosa”.



