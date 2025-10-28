EM DIRETO
OE2026. Parlamento vota proposta na generalidade
OE2026. Parlamento vota proposta na generalidade

Inês Moreira Santos, Cristina Santos, Cristina Sambado - RTP

O Parlamento vota esta terça-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2026. Está garantida a viabilização com os votos do PSD e CDS-PP e a abstenção do PS. A votação final global do Orçamento do Estado para 2026 está marcada para 27 de novembro.

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

PSD fala em "ganhos no rendimento das famílias" e acusa PS de "vigarice orçamental"

O deputado do PSD, Hugo Carneiro, elogia o Orçamento do Estado para 2026 apresentado pelo Governo e elenca várias virtudes do documento.

Hugo Carneiro acusa o PS de “vigarice orçamental" para enganar os portugueses.
Miranda Sarmento fala em "robustez das contas públicas"

O Orçamento para 2026 prevê a melhoria dos salários, das pensões e rendimentos, a redução dos impostos, o aumento do investimento público e a forte aposta na qualidade dos serviços públicos. É “um caminho marcado pela transformação” e com “uma marca de equilíbrio das contas públicas e redução da dívida pública”, frisou Joaquim Miranda Sarmento ao abrir o debate no Parlamento.

O Governo verificou, aproveitou para anunciar o ministro de Estado e das Finanças, que o “saldo orçamental foi de 0,9 por cento do PIB em 2024, será de 1,1 por cento do PIB em 2025 e de 0,7 por cento do PIB em 2026”.

“Isto mostra uma robustez das contas públicas, com excedentes acima dos 0,2 por cento do PIB, que era aquilo que o Orçamento para 2024, aprovado ainda no tempo do Partido Socialista, apresentava”, continuou Miranda Sarmento.

Na atual legislatura, as taxas de crescimento da despesa é cerca de 5 por cento, “depois de, em 2024, a despesa ter crescido 9 por cento”.

O ministro das Finanças continuou descrevendo um ciclo "virtuoso" em que o país entrou, salientou a redução da dívida e deixou o aviso de que este esforço "tem que ser mantido" ao ritmo de três a quatro pontos percentuais ao ano.

“A dívida pública continua a ser um dos aspetos mais frágeis da economia portuguesa”, declarou.

“Temos um Orçamento equilibrado, que melhora a vida dos portugueses e simplifica a das empresas. Um Orçamento bom para a Economia e para o país”, continuou. “Um Orçamento de uma governação que procura ser virtuosa”.

Parlamento presta homenagem ao militar da GNR que morreu no Guadiana

Segundo dia de debate arranca às 10h00

A Assembleia da República aprova, na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026. O documento será viabilizado com os votos do PSD e CDS-PP e a abstenção do PS, já depois de um dia e meio de debate na generalidade.

O orçamento terá os votos contra da IL, PCP, Livre e da deputada única do BE, Mariana Mortágua. Os deputados únicos do PAN e do JPP vão abster-se. O Chega ainda não anunciou o seu sentido de voto.

Para hoje estão previstas intervenções dos ministros das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, Economia, Castro Almeida, Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e do Ambiente, Graça Carvalho.
OE2026. Livre vai votar contra proposta na generalidade

De acordo com fonte oficial do partido, esta decisão foi tomada na noite de segunda-feira, por unanimidade, pela Assembleia do Livre -- órgão máximo entre congressos - e confirma a posição já esperada da bancada do partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa para apresentação de propostas de alteração ao documento, que depois da generalidade seguirá para a fase de especialidade, a líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, foi interrogada sobre se a sua bancada (composta atualmente por seis deputados) já tinha alguma inclinação de voto.

A deputada remeteu a decisão final para a Assembleia do partido, mas respondeu que "não é segredo para ninguém que a visão do Livre e a visão deste Governo para o país são totalmente opostas".

Também Rui Tavares salientou que existe, "neste momento, uma maioria de direita que governa no país e essa maioria de direita precisa de uma oposição".

"O Livre será essa oposição", sublinhou, insistindo na importância do processo de especialidade e do papel do parlamento nesse período.

O parlamento debate e vota hoje, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, apresentada pelo Governo PSD/CDS-PP.

Carneiro diz que Montenegro tem 1 ano para mostrar o que vale e vai insistir nas pensões

"O primeiro-ministro tem um ano para mostrar aquilo que vale (...) e foi isso que o Partido Socialista lhe quis dizer com a abstenção", afirmou aos jornalistas José Luís Carneiro à chegada para uma sessão na FAUL do PS para discutir o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Segundo o secretário-geral do PS, "a abstenção enquanto contributo para a estabilidade política do país tem o prazo de validade de um ano" porque o Governo "agora vai ter de demonstrar" se "é capaz de responder às necessidades urgentes que enfrenta o país".

Questionado pelos jornalistas sobre o que fará o PS depois de, no debate que decorreu hoje no parlamento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter recusado a proposta feita pelo PS para aumentar permanentemente as pensões mais baixas, Carneiro adiantou que os socialistas vão insistir nesta medida na especialidade do OE2026.

"Vamos apresentar as propostas procurando garantir aqueles pressupostos que referi no Parlamento, ou seja, por um lado, garantir a estabilidade das contas públicas, garantir o compromisso de manter a sustentabilidade da estrutura financeira da Segurança Social e garantir que não há um aumento da despesa líquida estrutural do Estado", adiantou.

De acordo com o líder do PS, isto faz-se através de uma "transferência do Orçamento do Estado para garantir esse aumento", em caso de haver, como o PS está convicto que vai acontecer, "um aumento, além daquilo que está previsto, do saldo da Segurança Social". 

Carneiro adiantou ainda que a proposta do PS vai prever ainda que, "em caso de crise do ponto de vista das previsões do Governo", seja com um ponto do IRC que se consiga "garantir, no que respeita a 2027, os 400 milhões de euros que suportarão o aumento dessas pensões". 

"Portanto, essa é a proposta muito responsável, que vai ser feita por parte do Partido Socialista, assim como outras, à luz daquilo que foram as propostas que apresentei", acrescentou.

