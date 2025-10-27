Economia
OE26. Iniciativa Liberal vai votar contra
A líder da IL acusa o Governo de apresentar um documento "pouco ambicioso para os portugueses". Ao mesmo tempo que é "muito ganancioso" para o Estado. Assim a Iniciativa Liberal vai votar contra o Orçamento do Estado para 2026 até porque acusa o Governo de apresentar um documento pouco rigoroso.
Exemplos da “falta de rigor”, sublinha a Mariana Leitão, são os "artigos copiados de anos anteriores, alguns com a data de 2012 ou até mesmo de 2004 (…) há leis revogadas há 15 anos que continuam no texto”.
A presidente da Iniciativa Liberal (IL) acusa o Executivo de anunciar "dez ilusões", como redução da carga fiscal, a reforma do Estado ou a resposta à crise da habitação.
A poucas horas do início do debate sobre a proposta de OE, a presidente da IL sublinha que "o país não tem tempo para adiar as medidas que precisa, este Orçamento infelizmente não resolve o problema das pessoas, que era essencial que resolvesse, e é por isso que a IL vai votar contra este Orçamento na generalidade". O debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026 começa esta tarde, às 15:00, com uma intervenção do primeiro-ministro.
A discussão continua na terça-feira com plenários marcados para as 10:00 e 15:00 e a votação na generalidade.
