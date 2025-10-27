País
"Temos que ser razoáveis". Ministra do Trabalho esclarece declarações sobre amamentação
A proposta do Governo é a de "limitar até aos dois anos altura em que, presumo, as crianças talvez não mamem durante o horário de trabalho", assegura Maria do Rosário Palma Ramalho. A ministra considera que a polémica relacionada com as declarações que proferiu em agosto foram retiradas "do contexto" e exacerbadas.
Maria do Rosário Palma Ramalho lamenta que não tenha sido dada atenção a outras mexidas no Código do Trabalho.
Entre as mais de 100 mexidas ao Código do Trabalho previstas no anteprojeto entregue pelo Governo na Concertação Social, estão várias que dizem respeito aos pais que trabalham. Por exemplo, revê-se o desenho da licença parental exclusiva do pai.
As declarações da ministra do Trabalho foram proferidas esta segunda-feira na abertura de uma conferência sobre o anteprojeto Trabalho XXI, organizada pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, a decorrer na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
c/ Antena1