Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

DGS pede prudência nas medidas que condicionem amamentação

por Rosa Azevedo - Antena 1

Foto; Kateryna Hliznitsova na Unsplash

A Direção-Geral da Saúde diz que a avaliação de medidas que condicionem a amamentação deve ser revista pelo Governo com mais cuidado. A entidade de regulação alerta que esta prática tem benefícios para as crianças, mesmo além dos dois anos de idade.

VER MAIS
Os dados recolhidos pelos centros de Saúde mostram também que os casos de amamentação após os dois anos são residuais.

O alerta da DGS surge depois de a ministra do Trabalho ter afirmado que existem casos de crianças que são amamentadas até à primária, só para que as mães mantenham o horário reduzido.

No entanto, apesar dos sucessivos pedidos da comunicação social e dos partidos da oposição, o Governo continua sem apresentar quaisquer dados que comprovem a existência de abusos nesta matéria.

Pelo contrário, os abusos têm acontecido não por parte das mães, mas por parte das empresas.

Nos últimos cinco anos, a Autoridade para as Condições do Trabalho identificou 23 casos de entidades patronais que desrespeitaram o direito à amamentação ou ao aleitamento.

A ACT não tem registo de irregularidades por parte das trabalhadoras.

O primeiro-ministro diz que o processo de alteração das leis laborais ainda só vai na primeira etapa.

Luís Montenegro salienta que terá de haver ainda diálogo e discussão, antes de qualquer decisão final.
Declarações de Luís Montenegro aos jornalistas, ontem à noite, à margem da inauguração da Feira de São Mateus, em Viseu.

Artigos Relacionados

PUB
PUB