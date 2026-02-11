Operação liderada por Áustria, Espanha e Portugal apreende 1,2 milhões em dinheiro falso

Uma operação policial de alcance europeu, que abarcou 18 países e foi encabeçada pelas autoridades de Áustria, Portugal e Espanha, travou a entrada em circulação de perto de 1,2 mil milhões de euros em notas e moedas falsas de diferentes divisas.



A Europol adianta, em comunicado, que a investigação visou alegadas redes criminosas que recorreriam a serviços postais para distribuir dinheiro falso. Segundo a Europol, 90 por cento das apreensões envolveram remessas para a Europa com origem na China.



"As autoridades romenas intercetaram mais de 4,8 milhões de notas de euro com design alterado e desmantelaram um depósito que continha mais de 223 mil notas falsificadas enviadas da China", indica a Europol.



"Além disso, três apreensões separadas, em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, revelaram mais de 220 mil moedas falsificadas em euros, libras e dólares americanos", acrescenta o comunicado. "Entre junho e novembro de 2025", as polícias e alfândegas "apreenderam 379 encomendas com moeda falsa".



As apreensões permitiram abrir 70 novas investigações, tendo sido identificados mais de sete milhões de itens falsificados, nomeadamente 4,8 milhões de notas e moedas em euros, 2,3 milhões em dólares, 23.302 em libras esterlinas e 4.800 em francos suíços.



A operação mobilizou, além de meios portugueses, as autoridades de Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia, Roménia, Sérvia, Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.



