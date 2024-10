Orçamento abordado mas não referido nas conclusões do Conselho de Estado

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Foi também formulado um voto de pesar pelos trágicos incêndios do mês passado.



Quanto às negociações do Orçamento do Estado, nem uma palavra nesta nota oficial de Belém. No entanto, o Expresso revela que, na reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e os conselheiros, foram muitas as intervenções sobre o impasse em torno da aprovação do Orçamento para o próximo ano.