Conselho de Estado formulou voto de pesar pelos incêndios

"O Conselho de Estado (...) formulou um voto de profundo pesar pelos trágicos incêndios ocorridos no nosso país, em especial nas regiões Centro e Norte na semana de 15 de setembro de 2024, evocando respeitosamente as vítimas mortais e suas famílias", pode ler-se na nota de fim do Conselho de Estado.





O Conselho de Estado lembra ainda "as populações e operacionais que lutaram contra as chamas".







O documento aponta ainda que o grupo reunido em Belém analisou "a situação internacional e nacional", numa tarde que ficou marcada pelo ataque do Irão a Israel.





Numa altura em que se discute a aprovação do Orçamento do Estado para 2025, o Conselho de Estado não chegou a qualquer conclusão sobre o assunto.