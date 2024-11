Orçamento de Valença para 2025 de cerca de 35 ME chumbado pela oposição

A mesma fonte oficial daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo explicou que não serão feitos comentários sobre o assunto porque "na próxima semana vão decorrer reuniões com os membros da oposição".

O executivo municipal de Valença é composto por três elementos do PS, dois do PSD e dois do movimento Fortalecer Valença.

A reunião para debater o orçamento realizou-se na quinta-feira.

Para 2024, a Câmara de Valença aprovou, com a abstenção dos quatro vereadores da oposição, "o maior orçamento de sempre", de 28 milhões de euros, um "aumento de aproximadamente 30%" face a 2023.

A Lusa tentou, sem sucesso até ao momento, falar com o presidente da câmara e com os vereadores da oposição.