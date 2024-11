Foram quatro dias longos e plenos de debate, de contas e de votações no Parlamento para aprovar 38 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025.

Destas, a que fica mais no ouvido é a do Partido Socialista para o aumento extraordinário das pensões que o governo não queria. Mas das últimas horas de trabalho dos deputados, ficam outras decisões, como o fim do corte de 5% dos salários dos políticos, que vinha da troika.