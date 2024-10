Lusa

Apesar de uma longa reunião de cinco horas, em Lisboa, entre os deputados do PS e o secretário-geral Pedro Nuno Santos, ainda não há qualquer decisão.



O encontro ficou marcado por algumas divisões internas. À saída da sede do partido, no Largo do Rato, já de madrugada, o líder do PS não falou aos jornalistas.



Quem deu a cara foi a presidente do grupo parlamentar, que anunciou que os socialistas ainda não sabem como vão votar o Orçamento da Aliança Democrática.