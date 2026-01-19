Ouro atinge novo máximo devido a tensões sobre Gronelândia

A cotação do ouro chegou hoje a marcar um máximo histórico intradiário de 4.697,71 dólares, com um aumento de 2,22% em relação ao último fecho.

O preço da onça do metal amarelo acumula, em 2026, uma valorização superior a 7%, depois de encerrar 2025 como seu melhor ano desde 1979, com um aumento de quase 70%.

Quanto à prata, o metal também retomou a sua recuperação e chegou a ser cotado a 94,1365 dólares (cerca de 80,96 euros), com um aumento de 4,7% em relação ao fecho anterior, ampliando para mais de 30% a valorização anual.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado que, a partir de 01 de fevereiro, irá impor tarifas adicionais de 10% à Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, em resposta à situação na Gronelândia e face à ameaça de Trump assumir o controlo da ilha.

Este novo imposto permanecerá em vigor até que os EUA concluam o processo de "aquisição" do território.

Além disso, o Presidente norte-americano advertiu que esta tarifa adicional de 10% aumentará a partir de 01 de junho para 25% e "deverá ser paga até que seja alcançado um acordo para a compra total e completa da Gronelândia" pelos Estados Unidos.