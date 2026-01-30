Ouro e prata registam fortes quedas depois de máximos históricos

Pelas 07:15, o preço do ouro, considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, caiu 3,79% e foi negociado a 5.172,9 dólares, embora durante a madrugada tenha caído ainda mais, atingindo um mínimo de 5.121,30 dólares.

Na véspera, o ouro tinha atingido novos máximos históricos de 5.594,09 dólares, depois da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed, na sigla em inglês) ter anunciado que manteria as taxas de juro numa faixa entre 3,50% e 3,75% e enquanto aumentavam as tensões geopolíticas em relação ao Irão, após o Presidente dos EUA, Donald Trump ter ameaçado o regime iraniano com o envio de uma frota para o país.

No entanto, a desvalorização de algumas das principais empresas tecnológicas em Wall Street e a recolha de lucros levaram o ouro a cair na quinta-feira quase 8% e a prata quase 12%.

A prata caiu 5,01% até os 110,05 dólares, afastando-se também dos recordes registados na quinta-feira, quando chegou aos 121,65 dólares.