Pagamentos em atraso recuam para 289,9 ME em 2024

"No final de dezembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 289,9 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 167,9 milhões de euros relativamente ao período homólogo", lê-se no documento divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A evolução homóloga é justificada pela diminuição em todos os subsetores. Destaca-se a área da saúde, com uma quebra de 127,5 milhões de euros.

Já para a variação mensal pesaram, sobretudo, as unidades de saúde EPE, com um decréscimo de 541,3 milhões de euros.

Esta descida é resultado dos reforços de capital, no valor de 975,6 milhões de euros realizados no final do ano.