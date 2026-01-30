Pagamentos em atraso sobem para 332,3 ME no ano passado

"No final de dezembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 332,3 milhões de euros, o que representa um aumento de 37,4 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", revelou a síntese de execução orçamental.

Já em comparação com o mês anterior, verificou-se uma descida de 394,7 milhões de euros.

De acordo com o documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO), a evolução homóloga é justificada pelo aumento na área da saúde (47,3 milhões de euros) e nas Entidades Públicas Reclassificadas (18 milhões de euros).

No entanto, constatou-se um recuou na Administração Regional (-30,6 milhões de euros).

Por sua vez, para a variação mensal pesou a evolução em todos subsetores, com destaque para a área da saúde (-374,3 milhões de euros), "para a qual contribuíram as entradas de capital de 600 milhões de euros e os reforços dos Contratos-Programa de 206 milhões de euros nas unidades de saúde EPE, realizadas no presente mês de dezembro," para a regularização de dívidas a fornecedores.