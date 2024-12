"Paralisia" federal. Proposta de Trump esbarra no Congresso sem apoio de alguns republicanos

A Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou a nova proposta orçamental que visava evitar a paralisação do Governo Federal antes da meia-noite de sexta-feira, definida como data limite.

A rejeição da proposta, a um mês da tomada de posse, foi um golpe para Trump, que viu mais de 30 republicanos a votarem contra a proposta, na quinta-feira.



O financiamento do Governo Federal norte-americano deve expirar à meia-noite desta sexta-feira. Se não conseguirem prorrogar esse prazo,Na véspera, Trump rejeitou um acordo de financiamento entre bipartidário que a liderança republicana da Câmara tinha fechado com os democratas, após fortes críticas à proposta feitas pelo bilionário Elon Musk. E

A versão apoiada por Trump - e elaborada à pressa depois de ter rejeitado a anterior - era semelhante à proposta bipartidária. A pedido de Trump, a nova versão suspendia os limites da dívida federal por dois anos, uma forma de tornar mais fácil a aprovação dos pesados cortes de impostos que o presidente eleito prometeu e prepararia o terreno para que a dívida pudesse continuar a crescer.

Críticas de Musk



Os Estados Unidos enfrentam, agora, o risco de uma paralisação do Governo Federal durante o período de férias. O dinheiro autorizado pelos legisladores para gerir as agências federais deve agora expirar e os líderes partidários concordaram com um projeto de lei provisório - conhecido como “resolução contínua” para manter as operações a funcionar.





Na quarta-feira, os defensores da dívida na Câmara dos Representantes não gostaram do que consideraram ser um pacote demasiado recheado de despesas "pork" não relacionadas com o objetivo do projeto de lei. A somar a isso, Elon Musk bombardeou os seguidores na rede social X a criticar a proposta orçamental fechada entre republicanos e democratas.





O magnata da tecnologia, assumido aliado de Trump e co-responsável pelo designado Departamento de Eficiência Governamental, descreveu a proposta como "criminosa" e partilhou várias afirmações falsas ou incorretas sobre o documento, como um alegado aumento da remuneração dos congressistas em 40 por cento e declarou ainda que os congressistas que aprovassem a proposta deveriam ser "corridos pelo voto daqui a dois anos", apontando às eleições intercalares de 2026.







A proposta tinha sido elaborada e amplamente apoiada por Mike Johnson, presidente da Câmara também conhecido por ser aliado e próximo de Donald Trump, o que gerou mais surpresa quando foi chumbada e duramente criticada pelo presidente eleito e por Musk.



Johnson esteve com Trump no fim de semana passado, num jogo de futebol americano universitário, onde terão discutido a proposta orçamental. Trump terá pedido um pacote orçamental para um ano inteiro em vez de um para curto prazo. Apesar de ter chumbado e reformulado a proposta na quinta-feira, Trump continuou a manifestar apoio a Mike Johnson.







A proposta apresentada e votada na noite de quinta-feira, já com o corte de várias medidas e com a inclusão de uma suspensão de dois anos da quantidade máxima que o governo pode pedir emprestado foi rejeitada pela maioria dos democratas e por 38 republicanos, num inesperado sinal de divergências face aos apelos de Trump e de Musk para um apoio em bloco dos republicanos à proposta reformulada. Um dos motivos da oposição interna terá sido a proposta de suspensão do limite de endividamento.





“A proposta Musk-Johnson não é séria”, disse Hakeem Jeffries , líder democrata da Câmara dos Representantes, aos jornalistas. “É de rir. Os republicanos extremistas Maga estão a levar-nos a uma paralisação do governo".





“Estou absolutamente enojado com o partido que faz campanha sobre responsabilidade fiscal", afirmou também o congressista republicano Chip Roy.





Republicanos e democratas têm agora poucas horas para tentar esboçar e fazer aprovar outra proposta que evite um shutdown, situação recorrente em que é suspenso o financiamento da administração federal, exceto para funções essenciais ou de soberania, enviando para casa, sem salário, centenas de milhares de funcionários públicos.



Caso não haja nova proposta aprovada, também museus e parques nacionais podem ser encerrados, inspeções sanitárias e ambientais serão suspensas, e os tempos de espera nos aeroportos, em plena época natalícia, poderão prolongar-se para além do esperado devido à redução parcial do número de funcionários da Autoridade de Segurança dos Transportes.



Não seria a primeira vez que acontece e, a repetir-se, a situação de congelamento orçamental terá também efeitos negativos nos mercados financeiros.