Parlamento aprova regime que autoriza Governo a alargar IVA de caixa

Além desta iniciativa que foi votada na generalidade, que não teve votos contra, os deputados votaram também um projeto do PCP que alarga o universo de empresas em condições de aderir ao IVA de caixa, e que defendia a proteção das micro, pequenas e médias empresas perante situações de créditos incobráveis ou de cobrança duvidosa, mas a medida foi rejeitada com os votos contra do PSD, PS, Chega e CDS-PP, com os restantes a votarem a favor.

O IVA de Caixa permite que as empresas apenas paguem o IVA ao Estado quando efetivamente o recebem dos seus clientes, no prazo máximo de 12 meses após a emissão da fatura.

O regime atualmente em vigor, que é de adesão voluntária, pode ser usado por empresas com faturação até 500 mil euros com a proposta do Governo a permitir que possam aceder empresas com faturação até dois milhões de euros.

Na exposição de motivos, a proposta do Governo refere que a Diretiva que enquadra o IVA foi alterada em 2020, fixando em dois milhões de euros o limiar máximo do volume de negócios para enquadramento no regime de IVA de caixa e prescindido de consulta (pelos Estados-membros) ao Comité do IVA.