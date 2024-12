Parlamento aprova resolução sobre Fundo de Emergência para a Habitação

O texto final aprovado na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, com base na iniciativa do Livre, foi viabilizado em votação final global com o voto favorável do proponente, bem como do PS, Bloco de Esquerda e PAN, a abstenção do PSD, CDS-PP, IL e PCP e o voto contra do Chega.

Em causa está um projeto de resolução que, como sustenta o Livre, recomenda a regulamentação, no prazo de 30 dias, do Fundo de Emergência para a Habitação, em linha com o estipulado na Lei do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Na exposição de motivos, o partido liderado por Rui Tavares refere que o fundo é financiado através da consignação de 25% da receita do Imposto do Selo sobre a compra ou doação de imóveis e que o seu objetivo é dar respostas através do pagamento de alojamento temporário de emergência a quem se veja privado da sua habitação e não tenha alternativa ou apoiar no pagamento da renda e da prestação do empréstimo para compra de casa.