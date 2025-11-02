"Parlamento tem de fazer escolha entre executar PRR e manter contas certas", avisa ministro das Finanças

um esforço que não permite nem aumentar despesa nem reduzir receita sem que não haja défice orçamental. a esperança e a convicção de que o Parlamento" não fará isso. Da parte do Governo garante que a prioridade será sempre executar a totalidade do PRR. uerem que OE que entrou no Parlamento com saldo positivo saia com saldo negativo", acusa o ministro. Lembra que o total de empréstimos para executar do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) é de 2,5 mil milhões de euros, o que representa 0,8 por cento do PIB, ou seja,Miranda Sarmento adianta que tem "" não fará isso. Da parte do Governo garante que aSe o Partido Socialista (PS) e o Chega se juntarem para aprovar medidas que representam mais despesa, então é porque "q", acusa o ministro.

não fecha a porta a alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE26), dependendo da natureza das propostas e de terem cabimento orçamental. Sobre um novo aumento permanente das pensões, proposto pelo PS, feito à custa do saldo de 400 milhões da Segurança Social, o ministro das Finanças considera a proposta de uma "enorme irresponsabilidade". Já em relação à reversão do desconto do ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) que o PS tem insistido em saber o que fará o Governo com o bónus de mil milhões de euros, o ministro revela que, em resposta à Comissão Europeia, disse que iria procurar, de forma gradual, reverter o desconto sem que houvesse impacto no preço dos combustíveis.





Se o valor de que fala o Conselho das Finanças Públicas, de mil milhões de euros, se concretizar, Miranda Sarmento adianta que "esse montante passa a fazer parte da margem discricionária do Governo e o Governo decidirá como aplicar esse montante". Miranda Sarmento adianta que o Governo não tem um prazo para o gradualismo nem para o fim do desconto, vai depender do mercado. Acredita que Bruxelas continuará a fazer pressão, mas não sabe que outro tipo de medidas poderá tomar.




