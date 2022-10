Parque tecnológico surpreendido. Adidas despede 300 pessoas na Maia

Apanhados de surpresa, os trabalhadores já foram informados da decisão e das ações que serão tomadas até ao verão do próximo ano.



A jornalista Sónia Lobo Silva falou com o administrador do Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, onde se encontram as instalações da Adidas, que, apesar de lamentar a sua saída, tentou explicar a decisão da marca.