Passageiros nos aeroportos nacionais aumentam 4,8% no 1.º semestre

Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Reino Unido registou crescimentos no número de passageiros desembarcados (+2,9%) e embarcados (+2,5%) face ao mesmo período de 2024.

Já França e Espanha ocuparam a segunda e terceira posições, como principais países de origem e de destino.

No primeiro semestre, o aeroporto de Lisboa movimentou 50% do total de passageiros (17,2 milhões), uma subida de 3% face ao período homólogo de 2024.

O aeroporto de Faro registou um crescimento de 7% no movimento de passageiros (4,6 milhões, 13,4% do total) e o aeroporto do Porto concentrou 22,9% do total de passageiros movimentados (7,9 milhões), tendo aumentado 5,5%.

Entre janeiro e junho, o movimento de carga e correio por transporte aéreo cresceu 2,6%.

Numa análise apenas ao mês de junho, movimentaram-se nos aeroportos nacionais 7,1 milhões de passageiros e 21,1 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a aumentos de 5,9% e 4%, respetivamente, face a junho de 2024, após crescimentos de 5,7% e 8,1% no mês anterior.

Naquele mês, registou-se o desembarque médio diário de 118,8 mil passageiros, mais do que os cerca de 113 mil registados em junho do ano passado, o que corresponde a uma subida de 5,2%.

Em junho, 82% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo 2,9 milhões de passageiros (+5,3%), na maioria provenientes do continente europeu (68,1% do total), correspondendo a um crescimento de 4,6% face a junho de 2024.

O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 9,7% do total de passageiros desembarcados (+8,6%).

Já quanto aos passageiros embarcados, 81,9% corresponderam a tráfego internacional, correspondendo a 2,9 milhões de passageiros (+7,2%), dos quais 68,2% tiveram como principal destino aeroportos no continente europeu (+6,3% face a junho de 2024).

Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados (9,4% do total, +12,3%).