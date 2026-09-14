Passageiros nos aeroportos sobem 2,0% em julho para 7,7 milhões

Os aeroportos movimentaram mais 2,0% que em julho do ano passado, depois de uma quebra homóloga de 0,2% em junho, segundo as estatísticas rápidas do Instituto Nacional de Estatística (INE)

No mês em análise, desembarcaram, em média, 128,5 mil passageiros por dia, mais 2,0% que no mesmo mês do ano passado.

A grande maioria dos passageiros desembarcados em julho (82,7%) correspondeu a tráfego internacional, representando 3,3 milhões (+2,6%), tendo a Europa sido a principal origem (69% do total), seguida pelo continente americano (9,2%).

Quanto aos passageiros embarcados, 81% corresponderam a tráfego internacional, o equivalente a 3,0 milhões (+3,1%), destacando-se o peso de Europa (66,3%) e América (10,3%).

No mesmo período, o tráfego de carga e correio também aumentou, em 4,4%, contra mais 3,4% em junho, para 23,8 mil toneladas.

O gabinete de estatísticas divulgou ainda dados acumulados dos primeiros sete meses do ano, concluindo que entre janeiro e julho de 2026, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 2,4% face a 2025.

O aeroporto de Lisboa concentrou 48,4% do total de passageiros movimentados, com 20,8 milhões de passageiros, enquanto o aeroporto do Porto movimentou 10,3 milhões de passageiros e o aeroporto de Faro teve 6,2 milhões de passageiros movimentados (14,3% do total).

Ainda no período de janeiro a julho, o Reino Unido "manteve-se o principal país de origem e de destino dos voos com passageiros", seguindo-se França, Espanha e Alemanha e Itália.

c/Lusa