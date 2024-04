O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, acusa o governo de ter um plano de estabilidade irrealista, que não tem em conta as propostas da própria AD.

Na resposta, outro antigo secretário de Estado com a mesma pasta, Paulo Núncio, que é, agora, líder parlamentar do CDS-PP, diz que o todo do cenário macroeconómico será corrigido em setembro, depois de Bruxelas adotar novas regras orçamentais.