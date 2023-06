Paulo Raimundo. País tem de se concentrar no que é fundamental

O PCP quer que se esclareça rapidamente quem faltou à verdade no caso da intervenção do SIS para recuperar um computador no Ministério de João Galamba. Paulo Raimundo esteve na feira da agricultura de Santarém e defendeu que o Governo deve concentrar-se no que que é fundamental para resolver os problemas dos portugueses.