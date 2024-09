PCP avisa que não vai desistir de comissão de inquérito à privatização da ANA

No discurso no tradicional comício na Festa do Avante!, Paulo Raimundo abordou o relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre a privatização da TAP em 2015 para salientar que o documento confirmou "o que o PCP sempre disse".

"A TAP foi comprada com o dinheiro da própria TAP num negócio que podia e devia ter sido apurado até ao fundo da comissão parlamentar de inquérito, como propôs o PCP, não fosse a recusa de outros, incluindo PS e BE", referiu.

Para Paulo Raimundo, o relatório veio mostrar que a venda de capital da TAP em 2015 foi "mais um crime económico e político que torna evidente a urgência de parar já a nova privatização em curso, garantindo uma gestão pública que coloque a TAP ao serviço do país".

"Perante mais este caso, até quando PS e PSD vão continuar a travar a comissão parlamentar de inquérito a outro crime que foi a privatização da ANA? Não desistimos desta batalha", salientou.

O secretário-geral do PCP referia-se a uma proposta de comissão de inquérito à privatização da ANA em 2013, apresentada em abril pelo partido, que foi chumbada na Assembleia da República com os votos contra do PSD, PS e CDS, abstenção do Chega e votos favoráveis dos restantes partidos.