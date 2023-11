Pedidos de financiamento atingem 8 mil ME até final do ano

Dos 10 pedidos de financiamento previstos no PRR "quatro, ou seja 40%, foram já concretizados junto da Comissão Europeia", disse à agência Lusa o presidente da Estrutura de Missão "Recuperar Portugal",Fernando Alfaiate, prevendo que no início de 2025 seja "submetido um quinto pedido", alcançando assim 50% das submissões.

De acordo com o mesmo responsável os quatro pedidos já submetidos "representam uma verba de cerca de oito mil milhões de euros".

Fernando Alfaiate falava na Nazaré onde hoje formalizou a assinatura do contrato de financiamento do Funicular da Pedreneira, um investimento de 10 milhões de euros suportado na totalidade pelo PRR, incluído na dotação financeira da iniciativa REPowerEU (704 milhões de euros).

O funicular ligará o futuro terminal rodoviário à Pederneira, a zona alta da vila, no âmbito do projeto que inclui a construção de um edifício de quatro pisos, com grandes aberturas em vidro que permitem, por um lado, apreciar as paisagens da vila e, por outro, apostar num jogo de luzes que à noite remetem para a imagem de um farol.

Do edifício sairá o ascensor, com grandes janelas panorâmicas e com capacidade para 40 passageiros em cada viagem, prevendo-se que possa transportar cerca de 300 pessoas por hora, em cada sentido.

Trata-se de "um projeto com implicações do ponto de vista de mobilidade e com emissões zero de carbono", afirmou o Fernando Alfaiate, vincando que o ascensor se inclui no conjunto de projetos que permitem, com a reprogramação aprovada em outubro, "passar da fasquia dos 37% para os 41% em termos do contributo para o objetivo climático".

Sendo "importante para o PRR" o novo ascensor é "acima de tudo, um projeto importante para a população da Nazaré, para quem a visita e para a população residente, para a mobilidade e para o evitar de emissões de carbono", disse ainda.

O presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro (PS), anunciou na cerimónia ajustes ao cronograma de execução do projeto, remetendo para o início de 2024 o lançamento do concurso público internacional, que anteriormente tinha previsto que pudesse ser lançado ainda este ano.

"Depois de uma avaliação criteriosa" a Câmara optou por "não lançar o concurso durante a época de Natal", considerando que a autarquia tem antecipado alguns passos do processo e que, mesmo com esta alteração, haverá "condições para iniciar a obra no primeiro trimestre de 2024" e terminá-la 18 meses depois.

"Uma grande ambição" que, segundo o autarca, permitirá concluir o funicular "após o verão de 2025", antecipando o prazo limite estipulado pela Comissão Europeia para o início de 2026.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.