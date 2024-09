Pedidos de reinscrição na CGA subiu de 460 para 851 entre julho e agosto

Estes dados foram referidos por Rosário Palma Ramalho no debate da proposta do Governo que clarifica o direito de reingresso dos funcionários públicos na Caixa Geral de Aposentações (CGA) e que foi hoje aprovada na generalidade no parlamento.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sublinhou a importância de uma lei que clarifique este reingresso na CGA, notando o elevado fluxo de processos em tribunal que estão a ser interpostos por trabalhadores que tiveram vínculo à função pública antes de 01 de janeiro de 2006 e que querem agora regressar a este regime (que está fechado a novas inscrições desde o final de 2005).