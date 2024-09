Pedro Siza Vieira considera que Estado não foi suficientemente rápido a vender a Efacec

O antigo ministro da Economia foi o responsável pela nacionalização da empresa em 2020. Uma operação que pode vir a custar, no total, mais de 500 milhões de euros aos cofres públicos, de acordo com uma auditoria ainda em curso do Tribunal de Contas.

Ontem à noite, na SIC Notícias, Siza Vieira mostrou-se disponível para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre esta opção, para explicar o que correu mal neste processo a envolver a EFACEC.



O antigo ministro da Economia com críticas à forma como foi gerido o processo da EFACEC, uma empresa de engenharia e tecnologia, considerada estratégica no tecido empresarial português.



Tinha como principal acionista Isabel dos Santos, que ficou com os bens arrestados na sequência do escândalo Luanda Leaks.



Ontem, no fim do Conselho de Ministros, o Governo mostrou-se preocupado com o buraco de 500 milhões de euros nas contas públicas provocado pela nacionalização da Efacec.



O ministro Leitão Amaro remeteu este processo para discussão no Parlamento.