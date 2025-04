Pedro Siza Vieira. Governo reage tarde às tarifas, anda "distraído" com eleições

No dia em que o Executivo começa a receber associações empresariais, Pedro Siza Vieira considera que o Governo já vai tarde, e que deveria ter reagido mais cedo.

"Não percebo como é que esta reunião só tem lugar hoje", afirma na Antena 1, considerando que "tem de ir para além dos setores exportadores".

Ouvido no Ponto Central desta manhã, o antigo governante diz que a atual guerra comercial "vai deixar marcas na economia mundial" e que "a economia portuguesa tem de estar preparada".

O ex-ministro da Economia acredita que a economia mundial pode estar à beira da recessão. Um dos cenários mais provavéis é que a inflação suba nos Estados Unidos, o que vai provocar um aumento das taxas de juro a nível mundial.



Pedro Siza Vieira confessa-se espantado com o facto de este assunto estar a ser esquecido, durante este período de pré-campanha eleitoral.



Na última quinta-feira, o Ministério da Economia anunciou que ia reunir com 16 associações empresariais de diversos setores para avaliar "o impacto e as medidas de mitigação" perante as tarifas impostas pela administração norte-americana.Na manhã desse mesmo dia, em declarações à Antena 1, o ministro Pedro Reis já tinha dito queEmbora a União Europeia tenha nesta altura uma postura de "abertura e posicionamento de negociação", o ministro da Economia considerava que o bloco comunitário teria de agir perante as tarifas de 20% impostas à União Europeia.Está previsto que as tarifas dos Estados Unidos à União Europeia avancem amanhã.