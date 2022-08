Pequenos consumidores vão ter acesso ao mercado regulado de gás natural

Foto: Mykola Makhlai - Unsplash

O Governo vai permitir que as famílias e as pequenas empresas possam regressar ao mercado regulado do gás natural. Com esta transferência os consumidores vão poupar muito na fatura energética. Poderão pagar apenas metade dos aumentos anunciados já pelas duas principais empresas, EDP e GALP.