Peritos europeus confirmam primeiros factos sobre o apagão de abril: colapso da rede era "inevitável"

Cinco meses depois e já há mais algumas luzes quanto ao incidente que deixou Espanha e Portugal totalmente às escuras.



Não é estabelecida a correlação entre uma coisa e outra, mas essa dinâmica terá gerado uma variação de tensão em Espanha, que se começou a sentir na rede cerca de uma hora antes do apagão.



Em detalhe, a ENTSO-E explica que houve alguns períodos de oscilação, todos em Espanha. Primeiro, entre as 11h03 e as 11h08. Depois, entre as 11h19 e as 11h22. Não é atípico que haja oscilações - sejam elas do lado da produção ou não - e nesse momento, diz a entidade, tudo indica que os operadores da rede tomaram "várias medidas de mitigação" previstas nos protocolos europeus.





De acordo com a análise da ENTSO-E, a sequência de falhas teve início às 12h32 (hora de Bruxelas), quando diversas centrais solares e eólicas no sul de Espanha se desligaram subitamente da rede, seguidas de perdas adicionais em regiões como Granada, Badajoz, Sevilha e Cáceres. Em menos de um minuto, foram retirados mais de 2,5 gigawatts de capacidade de produção. Esta quebra reduziu a compensação reativa disponível, provocando uma escalada da tensão elétrica e desencadeando um efeito em cascata em toda a Península Ibérica.



Às 12h33, o sistema ibérico começou a perder sincronismo com a rede continental, registando oscilações de frequência e tensão que não puderam ser estabilizadas pelos planos automáticos de defesa de Portugal e Espanha. Pouco depois, as interligações com França e Marrocos também foram desligadas, consumando a separação elétrica da Península e o colapso total dos sistemas português e espanhol.



Houve uma redução da exportação de energia de Espanha para França e um ajustamento ao nível das ligações internas, bem como das interligações entre os dois países, para acomodar precisamente essas oscilação.





O relatório final sobre o apagão elétrico de 28 de abril em Portugal e Espanha será publicado no primeiro trimestre de 2026, vários meses antes da data inicialmente prevista, fixada em 28 de outubro do mesmo ano.





O comissário europeu da Energia defendeu esta sexta-feira que a União Europeia deve "agir de forma decisiva" para evitar "incidentes inéditos" como o do apagão na Península Ibérica.



"A primeira avaliação do painel de peritos sobre o apagão em Espanha e Portugal, publicada hoje pela ENTSO-E, transmite uma mensagem clara: este foi um acontecimento sem precedentes. Um incidente inédito que destaca que o sistema energético europeu enfrenta novos desafios", reagiu Dan Jørgensen.





"Temos de aprender juntos com esta experiência e agir de forma decisiva para evitar incidentes semelhantes", acrescentou, garantindo que "a Comissão Europeia já está a trabalhar numa revisão do quadro de segurança energética da UE para garantir que os sistemas estão preparados para o futuro".





"O nosso estilo de vida e prosperidade económica dependem de um sistema energético que seja não só mais limpo e eficiente, mas também seguro, fiável e resiliente", concluiu.

