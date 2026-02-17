Pescadores afetados pelo mau tempo. Setor da pesca pede apoios urgentes

O presidente da Organização de Produtores de Pesca Artesanal afirmou à Antena 1 que, desde dezembro, "as embarcações de pequena pesca estão este tempo todo sem governar vida".Os melhores meses para pescar camarão, por exemplo, são janeiro e fevereiro. Os aparelhos tem estado na água mas, devido ao meu tempo persistente, os pescadores estiveram "este tempo todo sem irem à pesca"."Neste momento, as famílias da pequena pesca estão desesperadas, tanto os armadores como os tripulantes", disse Carlos Cruz, lamentando que o Governo tenha anunciado medidas para recuperar as zonas afetadas e "nenhuma medida" para o setor da pesca."Ou chega algo de imediato. Ou então não sei como vai ser".