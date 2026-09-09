Petróleo dispara e barril já ultrapassa os 100 dólares



A subida do petróleo aumenta a pressão sobre os preços dos combustíveis e levanta preocupações quanto ao impacto na inflação e nos custos de transporte.





Com agências

O preço do barril de Brent ultrapassou hoje a barreira dos 100 dólares, o nível mais elevado desde julho. Às 12h00, hora de Lisboa, o Brent - referência na Europa - estava a subir 2,77%, consequência da escalada entre Washington e Teerão no Médio Oriente.Os mercados reagem desta forma ao agravamentos das tensões e às ameaças sobre o transporte marítimo. A subida do petróleo aumenta a pressão sobre os preços dos combustíveis e levanta preocupações quanto ao impacto na inflação e nos custos de transporte.A Guarda Revolucionária do Irão afirmou que atacou, durante a última madrugada, pelo menos dois navios de guerra dos EUA e bases norte-americanas na Jordânia. Há ainda relatos de ataques a vários navios que atravessavam o Estreito de Ormuz.Teerão afirma que se trata de uma retaliação aos ataques das forças americanas contra petroleiros iranianos nas últimas horas. O Comando Central do Exército dos EUA assegurou que tinha destruído cinco embarcações alegadamente vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária do Irão (CGRI), como resposta aos ataques anteriores de Teerão contra um navio de guerra norte-americano.