Petróleo incluído. União Europeia apresenta o 20.º pacote de sanções contra a Rússia

So we are tabling our 20th package of sanctions against Russia covering energy, financial services and trade ↓https://t.co/6OmfycLWCc pic.twitter.com/xDE1zkqlIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2026

A União Europeia apresentou um novo pacote de sanções contra a Rússia que irá abranger o setor energético, financeiro e comercial. Von der Leyen pede agora o apoio dos Estados-membros ao pacote.“A Rússia só se sentará à mesa de negociações com intenções genuínas se for pressionada a fazê-lo”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.Von der Leyen pede a aprovação antes do quarto aniversário da guerra da Ucrânia, que se assinala a 24 de fevereiro, como um “sinal poderoso” do “nosso compromisso com uma Ucrânia livre e soberana”.O pacote de sanções inclui “uma proibição total dos serviços marítimos para o petróleo bruto russo”, e a mais 43 embarcações da frota paralela russa, assim como ações para dificultar a Rússia em adquirir petroleiros e quebra-gelos para exportações de gás.A União Europeia importou, em 2025, 12% de petróleo russo, e 35 mil milhões de metros cúbicos de gás russo anualmente, mas que representam uma diminuição significativa em relação ao período pré-Guerra da Ucrânia.No setor financeiro, “o ponto fraco da Rússia”, segundo Von der Leyen, vinte bancos regionais foram incluídos na lista e serão tomadas medidas contra empresas e plataformas de criptomoedas “para eliminar qualquer possibilidade de burla”. Em simultâneo, também serão visados “diversos bancos em países terceiros envolvidos na facilitação do comércio ilegal de bens sujeitos a sanções”.As sanções contra o comércio russo irão incidir sobre as exportações de borracha para tratores, serviços de cibersegurança, metais, produtos químicos e minerais críticos. No total, estas sanções comerciais irão totalizar 930 milhões de euros.“Além disso, introduzimos novas restrições à exportação de itens e tecnologias utilizados no esforço militar russo, como materiais usados na produção de explosivos”, adianta ainda a presidente da Comissão Europeia, que irá propor “uma quota para a amónia a fim de limitar as importações existentes”.O novo pacote também inclui a proteção de empresas europeias contra violações de direitos de propriedade intelectual ou expropriações por parte da Rússia, e irá ativar, pela primeira vez, o instrumento anti-circunvenção, introduzido em 2024. Este mecanismo proíbe “a exportação de quaisquer máquinas de controlo numérico computadorizado e rádios para jurisdições onde haja alto risco de que esses produtos sejam reexportados para a Rússia”.Este 20º pacote de sanções surge em meio a conversações de paz entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, que, apesar de estarem a ser consideradas “construtivas” pelos seus intervenientes, não têm evitado ataques russos contra a Ucrânia.