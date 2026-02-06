EM DIRETO
Depressão Marta a caminho de Portugal. A evolução do estado do tempo ao minuto

Petróleo incluído. União Europeia apresenta o 20.º pacote de sanções contra a Rússia

Petróleo incluído. União Europeia apresenta o 20.º pacote de sanções contra a Rússia

As sanções contra o comércio russo irão incidir sobre as exportações de borracha para tratores, serviços de cibersegurança, metais, produtos químicos e minerais críticos.

RTP /
Navio suspeito de pertencer à denominada frota-fantasma da Rússia. Foto: Manon Cruz - Reuters

VER MAIS
A União Europeia apresentou um novo pacote de sanções contra a Rússia que irá abranger o setor energético, financeiro e comercial. Von der Leyen pede agora o apoio dos Estados-membros ao pacote.

“A Rússia só se sentará à mesa de negociações com intenções genuínas se for pressionada a fazê-lo”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.


Von der Leyen pede a aprovação antes do quarto aniversário da guerra da Ucrânia, que se assinala a 24 de fevereiro, como um “sinal poderoso” do “nosso compromisso com uma Ucrânia livre e soberana”.

O pacote de sanções inclui “uma proibição total dos serviços marítimos para o petróleo bruto russo”, e a mais 43 embarcações da frota paralela russa, assim como ações para dificultar a Rússia em adquirir petroleiros e quebra-gelos para exportações de gás.

A União Europeia importou, em 2025, 12% de petróleo russo, e 35 mil milhões de metros cúbicos de gás russo anualmente, mas que representam uma diminuição significativa em relação ao período pré-Guerra da Ucrânia.

No setor financeiro, “o ponto fraco da Rússia”, segundo Von der Leyen, vinte bancos regionais foram incluídos na lista e serão tomadas medidas contra empresas e plataformas de criptomoedas “para eliminar qualquer possibilidade de burla”. Em simultâneo, também serão visados “diversos bancos em países terceiros envolvidos na facilitação do comércio ilegal de bens sujeitos a sanções”.

As sanções contra o comércio russo irão incidir sobre as exportações de borracha para tratores, serviços de cibersegurança, metais, produtos químicos e minerais críticos. No total, estas sanções comerciais irão totalizar 930 milhões de euros.

“Além disso, introduzimos novas restrições à exportação de itens e tecnologias utilizados no esforço militar russo, como materiais usados na produção de explosivos”, adianta ainda a presidente da Comissão Europeia, que irá propor “uma quota para a amónia a fim de limitar as importações existentes”.

O novo pacote também inclui a proteção de empresas europeias contra violações de direitos de propriedade intelectual ou expropriações por parte da Rússia, e irá ativar, pela primeira vez, o instrumento anti-circunvenção, introduzido em 2024. Este mecanismo proíbe “a exportação de quaisquer máquinas de controlo numérico computadorizado e rádios para jurisdições onde haja alto risco de que esses produtos sejam reexportados para a Rússia”.

Este 20º pacote de sanções surge em meio a conversações de paz entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, que, apesar de estarem a ser consideradas “construtivas” pelos seus intervenientes, não têm evitado ataques russos contra a Ucrânia.
PUB
PUB